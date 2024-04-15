В Курганской области подготовили инфекционные отделения и запас лекарств на полгода

Власти Курганской области подготовили инфекционные отделения и закупили с полугодовым запасом медикаменты для противодействия кишечным заболеваниям в связи с ситуацией с паводком. Об этом заявил глава региона Вадим Шумков в эфире «Россия-24».

«Развернута инфекционная больница и инфекционные отделения других ЦРБ. С запасом почти на полгода закуплены препараты, противодействующие кишечным заболеваниям», — сказал Шумков.

По его данным, регион приобрел свыше 40 тонн хлорсодержащих веществ — там, где вода отступает, уже ведется обработка.

При этом Шумков отметил, что регоператору «Чистый город» уже даны рекомендации заняться вывозом всего мусора превентивно, увеличить регулярность прохождения мусоровозов.

«Такие же рекомендации даны по вывозу жидких бытовых отходов, чтобы не захлестнуло нечистотами проходящую воду», — добавил глава региона.

Накануне стало известно, что уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся за 6 часов на 42 см, достигнув 673 см по информации на 15 апреля на 14:00 (12:00 мск).

Ранее жителей Омской области предупредили о новой волне паводка.