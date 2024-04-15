Россиянин набросился в магазине на 13-летнюю девочку

В Новосибирске агрессивный мужчина напал на девочку в супермаркете. Об этом рассказали в пресс-службе Агентства безопасности «Гвардия».

Инцидент произошел 12 апреля в магазине Железнодорожного района города. Продавцы торговой точки вызвали охрану, заметив, что мужчина накинулся на 13-летнюю девочку. Агрессор несколько раз ударил ребенка, после чего скрылся. Прибывшие на место бойцы группы быстрого реагирования вызвали полицию для дальнейших разбирательств. Правоохранителям не удалось задержать злоумышленника по горячим следам, в торговом зале они нашли заплаканного и растерянного ребенка.

Похожий случай произошел в Волгоградской области: мужчина в магазине набросился на пенсионерку, которая стояла у кассы и оплачивала товар. Злоумышленник избил пожилую женщину кулаками и ногами.

Ранее москвич сломал нос пенсионерке в электричке после просьбы убрать ноги с прохода.