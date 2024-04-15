Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин набросился в магазине на 13-летнюю девочку

В Новосибирске мужчина набросился в магазине на 13-летнюю девочку

close
100%
Евгений Одиноков/РИА Новости

В Новосибирске агрессивный мужчина напал на девочку в супермаркете. Об этом рассказали в пресс-службе Агентства безопасности «Гвардия».

Инцидент произошел 12 апреля в магазине Железнодорожного района города. Продавцы торговой точки вызвали охрану, заметив, что мужчина накинулся на 13-летнюю девочку. Агрессор несколько раз ударил ребенка, после чего скрылся. Прибывшие на место бойцы группы быстрого реагирования вызвали полицию для дальнейших разбирательств. Правоохранителям не удалось задержать злоумышленника по горячим следам, в торговом зале они нашли заплаканного и растерянного ребенка.

Похожий случай произошел в Волгоградской области: мужчина в магазине набросился на пенсионерку, которая стояла у кассы и оплачивала товар. Злоумышленник избил пожилую женщину кулаками и ногами.

Ранее москвич сломал нос пенсионерке в электричке после просьбы убрать ноги с прохода.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами