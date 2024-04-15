Власти объявили об эвакуации жителей в Упоровском районе Тюменской области

В Тюменской области в ряде населенных пунктов Упоровского района из-за паводка объявлена эвакуация жителей. Об этом сообщает Telegram-канал правительства региона.

В сообщении отмечается, что плановая эвакуация начинается 15 апреля, решение принято по итогам заседания районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Угрозе подтопления частично или полностью подвержены села Упорово, Коркино, Бызово, Николаевка, а также деревни Черная, Чащина, Губина, Старая Шадрина.

Власти призвали жителей этих населенных пунктов позаботиться о сохранности своего имущества, сельскохозяйственных и домашних животных и спокойно переехать к родственникам, друзьям или в пункт временного размещения.

8 апреля в Тюменской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы паводка и разлива рек.

11 апреля власти Тюменской области не исключили прорыва защищающих крупные населенные пункты дамб из-за паводка. Согласно прогнозам, в Тюменской области паводковая обстановка осложнится к 20 апреля, пик подтоплений ожидается 23–25 апреля.

Ранее сообщалось, что с 15 апреля саперы начнут взрывать лед на реке Ишим.