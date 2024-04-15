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В Кремле рассказали, будет ли расширяться зона паводков

Песков: паводков ждут в Курганской и Тюменской областях в середине недели

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МЧС РФ по Курганской области

Паводки в середине этой недели придут в Курганскую и Тюменскую области. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«В Оренбургской области пошло на спад. Медленно, но там уже есть достаточно большое количество домохозяйств, которые освободились из водного плена, но в то же время волны большой воды идут в сторону Курганской области, Тюменской области», — сказал он, говоря о ситуации с паводками.

Песков отметил, что в Курганской и Тюменской областях проделана большая работа, но там присутствует опасность затопления «обширных площадей».

По его словам, все службы находятся в состоянии полной мобилизации, принимаются все возможные меры с акцентом на работу с людьми.

«По той информации, что они (специалисты. — «Газета.Ru») дают, середина этой недели, это как раз момент, когда вода придет вот в два региона, то есть Тюменская и Курганская области», — заявил представитель Кремля.

15 апреля в Кургане вода перешла через мост в районе Малое Чаусово, жителей призвали эвакуироваться.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фоторепортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.

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