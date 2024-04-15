В Москве за неделю выпадет месячная норма осадков

На этой неделе москвичей ожидает дождливая погода, осадки будут очень интенсивными, рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Температура воздуха при этом останется умеренно теплой, пообещал он в беседе с RT.

Дожди будут идти практически каждый день, по итогам недели в столице может выпасть почти целая месячная норма осадков, предупредил Ильин.

«В апреле норма — 37 мм, так что это от 25 до 30 мм осадков на этой неделе с учетом тех, что прошли ночью», — пояснил он.

Температура воздуха будет держаться в среднем на уровне от 9 до 14 градусов тепла. Причем в понедельник и четверг будет чуть холоднее – до 11 градусов выше нуля максимум, а во вторник и среду ожидается более теплая погода – от 12 до 14 градусов тепла, рассказал синоптик.

В пятницу, по прогнозу Ильина, температура воздуха составит от 8 до 13 градусов тепла, в воскресенье – от 11 до 16 градусов.

Жителям двух регионов России на эту неделю Гидрометцентр ранее пообещал летнюю погоду.