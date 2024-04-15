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В Москве за неделю выпадет месячная норма осадков

Синоптик Ильин: на этой неделе в Москве выпадет месячная норма осадков

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

На этой неделе москвичей ожидает дождливая погода, осадки будут очень интенсивными, рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Температура воздуха при этом останется умеренно теплой, пообещал он в беседе с RT.

Дожди будут идти практически каждый день, по итогам недели в столице может выпасть почти целая месячная норма осадков, предупредил Ильин.

«В апреле норма — 37 мм, так что это от 25 до 30 мм осадков на этой неделе с учетом тех, что прошли ночью», — пояснил он.

Температура воздуха будет держаться в среднем на уровне от 9 до 14 градусов тепла. Причем в понедельник и четверг будет чуть холоднее – до 11 градусов выше нуля максимум, а во вторник и среду ожидается более теплая погода – от 12 до 14 градусов тепла, рассказал синоптик.

В пятницу, по прогнозу Ильина, температура воздуха составит от 8 до 13 градусов тепла, в воскресенье – от 11 до 16 градусов.

Жителям двух регионов России на эту неделю Гидрометцентр ранее пообещал летнюю погоду.

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