Стало известно, почему взорвался автомобиль экс-сотрудника СБУ в Москве

На днище автомобиля Land Cruiser Prado экс-сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова, который подорвался в Москве, было заложено, по предварительным данным, взрывное устройство безоболочного типа. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По его информации, взрывчатка с тротиловым эквивалентом около 100-150 г была заложена под водительским сиденьем.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям. Ведется розыск подозреваемых.

В сообщении говорится, что Прозоров в результате взрыва получил небольшую рану на ноге. Помощь ему была оказана на месте.

12 апреля в Москве взорвали автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, принадлежащий бывшему подполковнику СБУ Василию Прозорову. В момент взрыва мужчина был внутри машины.

По факту произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Прозоров сотрудничал с российскими спецслужбами во время работы в СБУ, а затем эмигрировал в Россию. На него уже готовили покушение, но спецслужбы смогли его предотвратить.

Ранее Прозоров рассказал, кто стоит за покушением на него.