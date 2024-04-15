Иран объяснил, за что задержал судно MSC Aries

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани заявил в эфире телеканала SNNTV, что Тегеран принял решение задержать судно MSC Aries, связанное с Израилем, из-за нарушения положений морского права.

«Вышеупомянутое судно было направлено в территориальные воды Ирана из-за нарушения им морского права и игнорирования запросов иранских органов», — заявил он.

Канани также отметил, что Иран постоянно работает над обеспечением безопасности судоходства в Ормузском проливе и Персидском заливе.

13 апреля Иран подтвердил, что Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана задержали коммерческое судно MSC Aries в Ормузском проливе. В настоящее время захваченный контейнеровоз направляется в территориальные воды Ирана. По информации агентства, судно шло под португальским флагом, а его собственником выступает израильская компания Zodiac Maritime бизнесмена Эяля Офера. Агентство Associated Press опубликовало видео высадки десанта на судно.

Ранее Британия заявила о нападении на судно в Красном море.