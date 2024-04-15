В Новосибирске подростки устроили драку со стрельбой во дворе жилого дома

В Затулинском микрорайоне Новосибирска группа подростков устроила драку со стрельбой возле жилого дома. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЧП Инцидент Новосибирск».

Инцидент произошел во дворах жилых домов по улице Зорге в ночь на 14 апреля и попал на записи камер домофона. Группа подростков сначала устроила раку в подъезде дома, юноши продолжили выяснять отношения на улице, раздалось несколько выстрелов.

«Переполошили весь дом. До приезда полиции разбежались», — рассказала в социальных сетях местная жительница.

По данным «НГС», в региональном МВД факт произошедшего подтвердили. Проводится проверка, личности участников драки и ее обстоятельства устанавливаются.

В Петербурге поймали банду подростков-мигрантов, нападавшую на местных жителей. В рамках уголовного дела были задержаны 16 фигурантов в возрасте от 14 до 18 лет, среди которых есть уроженцы Таджикистана и Азербайджана. Правоохранительные органы установили, что подростки систематически провоцировали драки в общественных местах, снимали это на камеру, а затем размещали видео в социальных сетях.

Ранее на Урале толпа молодых людей напала на подростка с собакой.