Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Новосибирске подростки устроили драку со стрельбой во дворе жилого дома

В Новосибирске ищут подростков, устроивших стрельбу во дворе дома

close
100%
«ЧП ИНЦИДЕНТ НОВОСИБИРСК»' class="item-image" >
Телеграм-канал «ЧП ИНЦИДЕНТ НОВОСИБИРСК»

В Затулинском микрорайоне Новосибирска группа подростков устроила драку со стрельбой возле жилого дома. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЧП Инцидент Новосибирск».

Инцидент произошел во дворах жилых домов по улице Зорге в ночь на 14 апреля и попал на записи камер домофона. Группа подростков сначала устроила раку в подъезде дома, юноши продолжили выяснять отношения на улице, раздалось несколько выстрелов.

«Переполошили весь дом. До приезда полиции разбежались», — рассказала в социальных сетях местная жительница.

По данным «НГС», в региональном МВД факт произошедшего подтвердили. Проводится проверка, личности участников драки и ее обстоятельства устанавливаются.

В Петербурге поймали банду подростков-мигрантов, нападавшую на местных жителей. В рамках уголовного дела были задержаны 16 фигурантов в возрасте от 14 до 18 лет, среди которых есть уроженцы Таджикистана и Азербайджана. Правоохранительные органы установили, что подростки систематически провоцировали драки в общественных местах, снимали это на камеру, а затем размещали видео в социальных сетях.

Ранее на Урале толпа молодых людей напала на подростка с собакой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами