«Люди устали от напряжения»: оренбурженка рассказала, что тысячи домов еще затоплены

Уровень воды в реке Урал пошел на понижение, но в южной части Оренбурга подтопление продолжается, рассказала «Газете.Ru» местная жительница Александра. Она добавила, что под водой все еще остается дорога к ЖК «Дубки» и другим новым комплексам.

«До стабилизации обстановки еще далеко, хотя Урал действительно пошел на понижение — 1165 на 10:00. Остаются подтоплены тысячи домов в поселках, все еще затоплена дорога к ЖК «Дубки» и другим новым жилкомплексам. В поселках смотрят уровень воды по своим меткам: по кирпичам, по ступенькам. Люди устали от напряжения и радуются каждой мизерной победе. В южной части города подтопление продолжается: в Авиагородке и части района Южный вода поднялась на метр и выше. В Подмаячном поселке и даже в высоко расположенном Степном с тревогой ждут вестей о Сакмаре, которая по пути в Оренбург тоже набирает силу. В нижнем Форштадте, где я живу, вода остается на том же уровне, снижение почти незаметно. Улица Красная затоплена полностью. Все еще закрыты магазины и учреждения на первых этажах многоэтажек 80-90-х годов постройки на нижнем уровне улицы Чкалова», — рассказала Александра.

По данным администрации Оренбурга, за минувшие сутки уровень воды в Урале снизился на 14 см. При этом уровень воды в реке Сакмара опустился на 2 см и в настоящее время находится на отметке 736 см.

14 апреля в региональном правительстве рассказали, что из жилых домов и с приусадебных участков на затопленных территориях в Оренбургской области были эвакуированы свыше 16,5 тысячи человек.

До этого губернатор региона Денис Паслер заявил, что пик паводка в административном центре Илекского района Оренбургской области ожидается с 17 по 19 апреля.

Ранее жительница Кургана рассказала, что боится покидать дом в зоне подтопления из-за мародеров.