В Оренбуржье запустили портал для пострадавших от паводка

Власти Оренбургской области запустили единый портал для жителей, пострадавших от паводка. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул №56».

«На pavodok.orb.ru собрана вся информация о поддержке жителей, пострадавших из-за паводка, действующих программах для малого и среднего бизнеса, самозанятых граждан, механизмы получения помощи, ответы на часто задаваемые вопросы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на портале пострадавшие от паводка смогут получить информацию о мерах поддержки, о ближайших пунктах временного размещения, пунктах сбора гуманитарной помощи, телефонах горячих линий. Вся информация обновляется в режиме реального времени.

До этого в региональном главке МЧС сообщали, что Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга снизился до 1165 см.

За минувшие сутки уровень воды в Урале снизился на 14 см. Уровень воды в реке Сакмара за минувшие сутки опустился на 2 см и в настоящее время находится на отметке 736 см.

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