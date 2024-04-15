Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Оренбуржье запустили портал для пострадавших от паводка

Власти Оренбуржья запустили единый портал для пострадавших от паводка

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

Власти Оренбургской области запустили единый портал для жителей, пострадавших от паводка. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул №56».

«На pavodok.orb.ru собрана вся информация о поддержке жителей, пострадавших из-за паводка, действующих программах для малого и среднего бизнеса, самозанятых граждан, механизмы получения помощи, ответы на часто задаваемые вопросы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на портале пострадавшие от паводка смогут получить информацию о мерах поддержки, о ближайших пунктах временного размещения, пунктах сбора гуманитарной помощи, телефонах горячих линий. Вся информация обновляется в режиме реального времени.

До этого в региональном главке МЧС сообщали, что Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга снизился до 1165 см.

За минувшие сутки уровень воды в Урале снизился на 14 см. Уровень воды в реке Сакмара за минувшие сутки опустился на 2 см и в настоящее время находится на отметке 736 см.

Ранее Песков прокомментировал поведение губернатора Паслера на встрече с жителями затопленного Орска

Все новости на тему:
Потоп в Оренбуржье
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами