Очевидцы засняли белого зайца, прибежавшего в кемеровский парк

Жители Кемерово заметили белого зайца на территории парка Победы им. Жукова. Видеозапись с животным, снятая очевидцем, появилась в сообществе «Типичный Кемерово», передает Сiбдепо.

На видео видно, что заяц сначала бегает по парку, а после — перебегает проезжую часть.

«В Кемеровском парке Жукова очевидцы засняли как крупный белый заяц прыгает по территории. <...> Ушастого заметили вечером. В комментариях люди пишут, что накануне его уже видели на Притомском проспекте», — говорится в сообщении.

3 апреля сообщалось, что в городе Междуреченск Кемеровской области на территории одного из угольных предприятий заметили проснувшегося после спячки медведя. В Департаменте охраны объектов животного мира Кузбасса уточнили, что это первый в новом сезоне случай встречи с медведем в регионе.

Государственный инспектор департамента ООЖМ Кузбасса в Междуреченском округе Александр Гурылев говорил, что животное попытаются загнать в тайгу. Однако, по его словам, для этого сотрудникам предприятия важно не привлекать медведя остатками продуктов питания.

Ранее стало известно, что россиянин в костюме зайца поджег чужую машину и скрылся.