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Глава МЧС снова прилетел в Орск

Глава МЧС России Александр Куренков снова прибыл в Орск

Глава министерства чрезвычайных ситуации (МЧС) России Александр Куренков снова прибыл в пострадавший от наводнения Орск Оренбургской области. Об этом сообщает ТАСС.

«Борт МЧС России приземлился в Орске, где активно продолжаются работы по ликвидации последствий паводка и оказанию всесторонней помощи людям», — сказано в сообщении.

Отмечается, что Куренков проконтролирует исполнение поручений по ликвидации последствий ЧС, оказанию помощи населению, в том числе работу комиссий по оценке ущерба.

12 апреля глава МЧС вместе с полпредом в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым пообщались с жителями Орска, чьи дома в наибольшей степени пострадали от воды.

5 апреля в Орске прорвало дамбу. По состоянию на 15 апреля в Оренбургской области подтоплено более 14 тыс. жилых домов и 21 тыс. приусадебных участков.

14 апреля стало известно, что губернатор Оренбургской области Денис Паслер поручил, чтобы пострадавшим от паводка жителям региона направляли выплаты на аренду съемного жилья.

Ранее в Орске началась дезинфекция улиц от последствий паводка.

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