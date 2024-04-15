В Пермском крае банда школьниц избила и ограбила ребенка

В поселке Чусовой две девочки избили и ограбили ребенка и отобрали у него банковскую карту. Об этом сообщается в группе «ЧП Чусовой» во «ВКонтакте».

О произошедшем в социальных сетях рассказала мать пострадавшего мальчика, по словам женщины, на ее сына напали две девочки. Школьницы повалили ребенка на землю, пинали его ногами и оскорбляли.

«Здравствуйте, родители этих девочек, если можно так назвать, ваши малолетние бандитки отобрали карточку и шапку, избили. Это только часть происходящего. Может, кто-то узнал их, напишите, пожалуйста», — написала женщина в группе «ЧП Чусовой» во «ВКонтакте».

Жительница поселка отметила, что обратилась с заявлением в правоохранительные органы и просит родителей малолетних хулиганок откликнуться.

В Екатеринбурге местный житель пожаловался, что стал жертвой уличных хулиганов, которые напали на него во время прогулки с собакой. Конфликт начался после того, как его собака залаяла на прохожего.

Ранее 13-летняя девочка жестоко избила девушку в подъезде на глазах у взрослой женщины.