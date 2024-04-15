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Фигурант дела о теракте в «Крокусе» обжаловал арест

Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Назримад Лутфуллои обжаловал арест

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Кирилл Зыков/РИА Новости

Фигурант дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске Назримад Лутфуллои обжаловал арест. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

Ранее суд постановил избрать Лутфуллои меру пресечения в виде содержания под стражей до 22 мая. 24-летнего уроженца Таджикистана задержали вечером 23 марта у здания «Крокуса», где в ответ на просьбу показать документы мужчина, как пишет РИА Новости, начал «выражаться грубой нецензурной бранью, вести себя вызывающе, дерзко», на требования прекратить противоправные действия не реагировал.

Теракт произошел 22 марта. На следующий день силовики задержали четырех подозреваемых в нападении. Ими оказались граждане Таджикистана Шамсидин Фаридуни, Саидакрами Муродали Рачабализода, Далерджон Мирзоев и Мухаммадсобир Файзов. Их отправили в СИЗО.

Арестованы также братья Диловар и Аминчон Исломовы и их отец Исроил, которые продали нападавшим белый Renault Symbol, Алишер Касимов, сдавший террористам квартиру, Назримад Лутфуллои, Якубджони Юсуфзода и Мухаммад Шарипзода, их подозревают в финансировании теракта.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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