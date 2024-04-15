Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дороги Подмосковья обустроят катафотами

На дорогах Подмосковья появится более 2 тысяч катафотов

close
100%
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Дороги Московской области обустроят более 2 тыс. катафотов в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба минтранса региона.

Как отметил заместитель председателя правительства – министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик, катафоты установят на 20 участках дорог в 12 округах.

По его словам, катафоты установят на участках с опасными поворотами.

Гержик добавил, что катафоты создают шумовой и светоотражающий эффект, чтобы предупредить возникновение ДТП.

Больше всего катафотов установят в Дмитровском, Истринском и Талдомском округах.

Катафоты в Подмосковье устанавливаются с 2019 года. Всего на дорогах региона установлено более 165 тыс. катафотов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами