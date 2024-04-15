Дороги Подмосковья обустроят катафотами

Дороги Московской области обустроят более 2 тыс. катафотов в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба минтранса региона.

Как отметил заместитель председателя правительства – министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик, катафоты установят на 20 участках дорог в 12 округах.

По его словам, катафоты установят на участках с опасными поворотами.

Гержик добавил, что катафоты создают шумовой и светоотражающий эффект, чтобы предупредить возникновение ДТП.

Больше всего катафотов установят в Дмитровском, Истринском и Талдомском округах.

Катафоты в Подмосковье устанавливаются с 2019 года. Всего на дорогах региона установлено более 165 тыс. катафотов.