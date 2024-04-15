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В Петербурге юноша выстрелил восьмикласснику в голову из травматического пистолета

«78.ru»: в Петербурге ребенку выстрелили в голову из травматического пистолета

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Shutterstock

В Петербурге устанавливают обстоятельства травмирования восьмиклассника, мальчик был доставлен в больницу с рваными ранами на лбу. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел 14 апреля, по предварительной информации, 19-летний молодой человек выстрелил в голову школьника из травматического пистолета. Пострадавшего с рваными ранами на лбу госпитализировали.

Подросток рассказал, что на него напал старшеклассник, причины конфликта и личность стрелявшего устанавливаются.

Тюменский подросток стрелял в людей из пневматического пистолета и попал в шестилетнюю девочку возле автобусной остановки. Медицинская помощь ребенку не потребовалась, однако родители пострадавшей девочки написали заявление в полицию.

До этого в Петербурге подростки совершили нападение на отца и сына у метро из-за куртки, которую юноша якобы не вернул девушке полгода назад.

Ранее российский школьник случайно прострелил себе руку и оказался на операционном столе.

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