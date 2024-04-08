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Петербургские подростки напали на отца и сына возле метро из-за куртки

«Фонтанка»: в Петербурге подростки напали на отца и сына у метро из-за куртки

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Pexels

В Петербурге подростки совершили нападение на отца и сына у метро из-за куртки, которую юноша якобы не вернул девушке полгода назад. Об этом сообщает »Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел 7 апреля возле станции метро «Черная речка». Очевидцы сообщили в полицию о потасовке и наличии у ее участников пистолета. Позже пострадавшие в ходе конфликта также обратились в правоохранительные органы.

45-летний мужчина рассказал, что компания подростков потребовала у него и его 18-летнего сына 35 тысяч рублей за куртку, которую юноша якобы не вернул подруге. По его словам, после отказа в выплате молодые люди повалили их на землю и начали избивать. При этом один из нападавших несколько раз выстрелил из пистолета в воздух. Затем агрессоры скрылись.

В результате инцидента отец и сын получили ушибы, ссадины и сотрясение. На платформе станции метро задержали школьника, состоящего на учете. При этом при себе у него был аэрозольный пистолет — его доставили в отдел, а затем отпустили под обязательство о явке.

Ранее в Екатеринбурге неизвестный наставил пистолет на курьера и потребовал, чтобы он разделся.

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