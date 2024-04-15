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В Подмосковье прошла весенняя лагерная смена

Более 200 детей провели весенние каникулы в лагере в Наро-Фоминске

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

В лагерь «Литвиново» в Наро-Фоминске на весенние школьные каникулы приехали более 200 детей, сообщает пресс-служба Министерства социального развития Подмосковья.

Смена в лагере проходила с 6 по 14 апреля. Для детей за 8 дней провели различные кружки, организовали дискотеки и выступления, творческие вечера, а также дети посещали бассейн.

По словам первого заместителя председателя правительства региона Людмилы Болатаевой, всего в 2024 году будет предоставлено более 10 тыс. путевок в лагеря для детей.

Она отметила, что бесплатные путевки могут получить дети из семей с низким уровнем дохода, дети участников СВО, дети-сироты, а также дети с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

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