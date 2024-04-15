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Цены на люксовые квартиры в Москве за 2023 год выросли на 65%

В Москве вырос спрос на высокобюджетную недвижимость

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Донстрой

Цены на люксовые квартиры в Москве за 2023 год выросли на 65% с 1,2 млн руб. до 2 млн рублей за квадратный метр, заявила руководитель департамента продаж «Донстроя» Анна Коробкова на конференции «Апрельские тезисы. Недвижимость», организованной издательским домом «Коммерсантъ».

По словам топ-менеджера компании, за прошлый год емкость рынка люксового сегмента в столице выросла почти на 100 млрд руб., а средний темп сделок увеличился в два раза.

«Если ранее за квартал продавалось порядка 30 проектов класса люкс на всю Москву, то по итогу прошлого года мы наблюдали по 60 сделок в квартал», — констатировала Коробкова.

Она подчеркнула, что на этом рынке наблюдается «очень серьезная активность».

«Цена также росла в геометрической прогрессии и выросла по итогам года более чем на 50%», добавила глава департамента продаж «Донстроя», уточнив, что доля компании на рынке элитного жилья сейчас составляет 26%.

Согласно опросу девелопера, большинство покупателей (67%) приобретали элитную недвижимость для собственного проживания. В качестве инвестиции с целью сохранения капитала элитный сегмент рассматривали 18% покупателей. Доля региональных покупателей, у которых есть потребность в точке присутствия в столице, составила 15%.

Также Анна Коробкова отметила, что элитные и премиальные жилые кварталы становятся не просто местом проживания, но и ключевыми точками привлечения внимания горожан из-за своего расположения, современного дизайна и инноваций.

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