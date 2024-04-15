Эксперты оценили требование Минздрава переукомплектовать автомобильные аптечки

В автомобильной аптечке не должно быть ничего лишнего, в том числе нет необходимости добавлять в нее изотермическое одеяло и хирургические ножницы. Подобные предметы должны быть только в реанимобиле или авто спасательной службы, заявил автоэксперт Владимир Сажин Общественной Службе Новостей.

Так специалист прокомментировал планы Минздрава до 1 сентября утвердить новый состав аптечек в машине. Помимо спасательного оделяла размером 160 × 210 и хирургических ножниц, в нее хотят включить загубник/покрытие для сердечно-легочной реанимации, а также эластичные бинты.

«Вопросов к этому более чем достаточно. Снова решено проявить инициативу и добавить то, чего, по сути, не должно быть в рядовом автомобиле», — считает Сажин.

Требование добавить в машину одело имеет смысл, так как часто травмированному человеку в ДТП жизненно важно сохранить тепло. Однако, по мнению эксперта, для этого можно использовать любую одежду.

Также Сажин не согласился с необходимостью иметь в аптечке хирургические ножницы, подчеркнув, что вытащить пострадавшего из машины можно и с помощью обычных. В то же время планы по замене обычных медицинских бинтов на эластичные он оценил как правильные, подчеркнув, что они более прочные и многоразовые.

Россиянам ранее рассказали, какие препараты должны быть в автомобильной аптечке.