В Курганской области эвакуированы почти 13 тысяч человек из-за паводка

Почти 13 тысяч человек были эвакуированы в Курганской области из-за паводка. Об этом сообщает Telegram-канал администрации Курганской области.

«По данным на 10:00 (08:00 мск. — «Газета.Ru») на 15 апреля, эвакуированы 12 тысяч 782 человека из населенных пунктов, куда уже пришла вода и населенных пунктов в зоне риска подтопления», — говорится в сообщении.

Отмечается, что большая часть эвакуированных разместилась у родственников. Для тех, кому некуда отправиться, были развернуты пункты временного размещения (ПВР).

До этого в мэрии Кургана сообщали, что уровень воды в реке Тобол вблизи города поднялся за два часа на 15 см и достиг 646 см.

14 апреля курганский губернатор Вадим Шумков сообщал, что часть местных жителей отказываются эвакуироваться из подтопляемой зоны.

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.