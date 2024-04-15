На Урале толпа молодых людей напала на подростка с собакой

В Екатеринбурге местный житель пожаловался, что стал жертвой уличных хулиганов, которые напали на него во время прогулки с собакой. Об этом юноша рассказал в беседе с изданием E1.ru.

По словам молодого человека, все произошло во дворе у дома 220/7 по улице Белинского. Конфликт начался после того, как его собака залаяла на прохожего. Собеседник СМИ отметил, что незнакомец начал из окна кричать с использованием нецензурных выражений на его питомца.

«Я сделал ему замечание, мол, будь попроще, зачем ты так разговариваешь, зачем грубишь? А тут выбежал второй, третий, четвертый», — поделился юноша.

По его словам, на него набросились шесть человек, у одного из них был нож. После драки у екатеринбуржца остались ссадины и гематома под глазом.

В пресс-службе городской полиции отметили, что в курсе инцидента.

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, лица причастные к инциденту, проводится проверка», — прокомментировали в УМВД Екатеринбурга.

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