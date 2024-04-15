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Российскому военному, севшему за руль пьяным, вынесли приговор

В Забайкалье суд приговорил военного за пьяную езду к штрафу и конфискации авто

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В Забайкальском крае суд вынес приговор военнослужащему, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе Второго окружного военного суда.

Инцидент произошел в Борзинском районе края. Как установил суд, военнослужащий, будучи под воздействием спиртного, управлял автомобилем Toyota Harrier. При этом нарушитель ранее был подвергнут административному наказанию за аналогичную провинность — он также управлял транспортным средством пьяным.

Суд назначил военному наказание в виде штрафа размером 210 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением авто, на два года. Также после вступления в силу приговора у мужчины конфискуют принадлежащую ему машину.

До этого в Приморье для задержания пьяного водителя полицейские открыли стрельбу по иномарке.

Ранее в Брянске россиянин без прав пытался сбежать от полиции и протаранил девять автомобилей.

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