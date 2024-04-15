Глава МЧС в третий раз с начала наводнения вылетел в Оренбургскую область

Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Оренбургскую область, где посетит наиболее пострадавший от наводнения Орск. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

На территории региона продолжает действовать федеральный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию.

В Орске Куренков проверит исполнение поручений по ликвидации последствий ЧС, оказанию помощи пострадавшему населению и работу комиссий по оценке ущерба.

В пункте временного размещения он встретится с инициативной группой местных жителей, пострадавших от последствий наводнения.

12 апреля глава МЧС вместе с полпредом в ПФО Игорем Комаровым пообщались с жителями Орска, чьи дома в наибольшей степени пострадали от воды.

14 апреля сообщалось, что из жилых домов и с приусадебных участков в Оренбургской области были эвакуированы более 16,5 тыс. человек, 1094 из них, включая 221 ребенка, размещены в 35 пунктах временного размещения.

Ранее вода затопила половину Старого города Орска.