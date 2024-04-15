МЧС прогнозирует повышение уровня воды в реке Тобол у Кургана

МЧС России ожидает повышения уровня воды в реке Тобол у Кургана на 25-80 см. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

Как рассказали в министерстве, в ближайшие два дня на реке сохранится интенсивный рост уровня воды.

«В связи с прохождением волны увеличенных пропусков с расположенных выше Троицкого и Каратамарского водохранилищ по р. Тобол у г. Курган, Притобольного и Кетовского МО ожидается интенсивный рост уровня воды с динамикой +25..+80 см», — говорится в сообщении.

МЧС предупредило, что в эти дни продолжится затопление жилых домов и приусадебных участков десятков населенных пунктов.

На реке Исеть у села Мехонское ожидается прохождение пика половодья. На остальных участках наблюдений продолжится спад весеннего половодья, добавили в ведомстве.

До этого власти Курганской области сообщили, что уровень в Тоболе у Кургана поднялся за четыре часа на 23 см.

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.