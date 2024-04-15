Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Британия обсуждает с Арменией отправку своих мигрантов

Times: Британия ведет переговоры с Арменией по поводу мигрантов, как с Руандой

close
100%
Global Look Press

Со стороны Великобритании стартовали переговоры с Арменией, Кот-Д'Ивуаром, Коста-Рикой и Ботсваной по поводу отправки им нелегальных мигрантов по схеме Руанды. Об этом написало издание The Times со ссылкой на документы британского правительства, ставшие доступными из-за утечки.

Соединенное Королевство присмотрело около десятка стран, с которыми можно начать подобные переговоры. Лондон уже обращался к Парагваю, Эквадору, Перу, Бразилии и Колумбии. Отмечается, что эти государства в меньшей степени заинтересованы в такого рода сделке.

Несколько африканских стран — Сенегал, Кабо-Верде, Того, Танзания, Ангола и Сьерра-Леоне — включены только в резервный список, они являются запасными на случай неудачи с основными. Помимо этого, Намибия, Марокко, Тунис и Гамбия отказались участвовать в подобном обсуждении.

Также издание The Telegraph пишет, что Руанда готова принять 30 тыс. мигрантов в течение первых пяти лет действия схемы депортации. По данным Би-би-си, только в прошлом году в Великобританию через Ла-Манш на лодках перебрались около 30 тыс.

Платит Лондон за это примерно £4,5 млрд, т. е. каждый депортированный мигрант обойдется королевству в £150 тыс.

Ранее Пашинян предупредил о риске новой войны с Азербайджаном.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами