Уровень воды в реке Тобол в Кургане поднялся на 23 сантиметра

Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся за четыре часа на 23 сантиметра. Об этом сообщили власти Курганской области в Telegram-канале.

По информации на 15 апреля на 6:00 (4:00 мск), уровень воды в реке составляет 619 сантиметров.

Сообщалось, что по данным на 15 апреля на 2:00 (0:00 мск), уровень воды в реке составлял 596 сантиметров. В 22:00 уровень воды составлял 585 сантиметров.

14 апреля в Курганской области паводок смыл мост, сейчас вода несет его к столице региона, создавая риск затора.

Курганский губернатор Вадим Шумков сообщил, что часть местных жителей отказываются эвакуироваться из подтопляемой зоны.

До этого жителей Курганской области предупредили об ускорении течения в реке Тобол. Чтобы сдержать приближающуюся волну, в регионе дополнительно укрепили шесть дамб и возвели с нуля еще одну.

Ранее сообщалось, что в Кургане бурят пойму реки Тобол.