Эксперт заявила, что россиянам из-за праздников будет невыгодно брать отпуск в мае

Эксперт по трудовому праву компании HeadHunter Татьяна Нечаева заявила, что россиянам будет невыгодно брать отпуск в мае, поскольку из-за праздников рабочих будет меньше. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, май с финансовой точки зрения является не самым удачным месяцем для ухода в отпуск, потому что чем больше имеется в месяце рабочих дней и меньше праздничных, тем выше будет размер отпускных. Праздничные дни не засчитываются в отпуск.

Нечаева отметила, что при включении в отпуск праздничных дней мая только 1 и 9 мая не будут учитываться и продлят отдых на два дня. Остальные выходные дни в мае являются присоединенными к праздникам, поэтому отпуск на них не распространяется.

Эксперт напомнила, что размер отпускных зависит от соотношения рабочих и нерабочих дней в месяце. Чем больше рабочих и меньше нерабочих дней — тем больше отпускные. Поэтому при пятидневной рабочей неделе самыми выгодными месяцами для отпуска являются июль, август и октябрь.

Нечаева подчеркнула, что работодатель обязан оплатить работу сотрудника в нерабочий праздничный день и предоставить дополнительный выходной или выплатить за него двойную зарплату.

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