Уровень воды в реке Тобол достиг 596 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся за два часа на 11 сантиметров. Об этом сообщает пресс-служба правительства Курганской области.

Отмечается, что по данным на 15 апреля на 2:00 (0:00 мск), уровень воды в реке составляет 596 сантиметров. В 22:00 уровень воды составлял 585 сантиметров.

До этого в администрации Кургана сообщили, что уровень воды к 20:00 по московскому времени в реке Тобол у Кургана поднялся до 565 см. Также губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщал, что очень сложная ситуация с подъемом воды в реке Тобол прогнозируется в ночь на 15 апреля. Также он сообщал, что в случае повышения уровня воды может затопить центр Кургана.

14 апреля в Курганской области паводок смыл мост, сейчас вода несет его к столице региона, создавая риск затора.

Ранее сообщалось, что в Кургане бурят пойму реки Тобол.