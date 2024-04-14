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СК возбудил дело после массовой драки в центре Саратова

СК завел дело о покушении на убийство после массовой драки в центре Саратова

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Следственный комитет России завел уголовное дело о покушении на убийство во время массовой драки в центре Саратова. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба СК РФ.

По данным ведомства, в городе произошла массовая драка с участием нескольких десятков человек. В ходе конфликта один из его участников на машине совершил наезд на другого и попытался сбить еще нескольких человек. Затем он скрылся с места происшествия. Пострадавшему понадобилась медицинская помощь.

14 апреля сообщалось, что неизвестные устроили драку в петербургском отеле, один пострадавший в реанимации.

До этого в Ленинградской области молодой человек пришел в гости к 25-летнему петербуржцу. В какой-то момент между ними возник словесный конфликт, во время которого гость напал на хозяина с ножом, которым ударил в глаз. Между мужчинами завязалась драка, которая продолжилась в подъезде.

Ранее в Москве произошла массовая драка.

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