Установлено гражданство мужчины, давшего отпор нападавшему в Сиднее

Кричавший на русском языке мужчина, который дал отпор злоумышленнику в ТЦ в Сиднее, имеет гражданство Украины. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу российского посольства в Австралии.

«По сообщениям австралийских СМИ, мужчина оказался украинцем», — уточнили в дипмиссии.

13 апреля мужчина напал на посетителей крупного торгового центра в городе Сиднее. В результате ножевые ранения получили как минимум 14 человек, шесть из которых врачи спасти не смогли.

В какой-то момент на пути у нападавшего встал один из покупателей. Он стал кричать на русском языке: «Не подходи!».

По информации местных СМИ, злоумышленником оказался 40-летний Джоэл Коши. В марте 2024 года он покинул штат Квинсленд и обосновался в столице штата Новый Южный Уэльс. Как рассказали в полиции, в возрасте 17 лет у нападавшего диагностировали шизофрению.

Ранее в центре Уфы неизвестный мужчина с ножом напал на правоохранителя.