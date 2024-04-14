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Губернатор Оренбуржья принял решение о новом виде помощи пострадавшим от паводка

Пострадавшим от паводка жителям Оренбуржья выплатят средства на аренду жилья

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Максим Богодвид/РИА Новости

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поручил, чтобы пострадавшим от паводка жителям региона направляли выплаты на аренду съемного жилья. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Отмечается, что будут направляться выплаты в размере 10 тыс. рублей одиноко проживающим гражданам и 20 тыс. рублей семьям от двух и более человек.

Выплата будет предоставляться на срок один месяц для тех, кто проживает в многоквартирном доме на втором этаже или выше. Тем, кто проживает на первом этаже, в частном жилом или садовом доме, выплату будут предоставлять на три месяца.

Такой вид помощи не будет оказываться жителям региона, у которых есть два или более жилых помещения, принадлежащих им или их родственникам и не находящихся в границах зоны ЧС.

Ранее в региональном правительстве рассказали, что из жилых домов и с приусадебных участков на частично затопленных территориях в Оренбургской области были эвакуированы более 16,5 тысячи человек.

Губернатор региона также заявлял, что пик паводка в административном центре Илекского района Оренбургской области ожидается с 17 по 19 апреля.

Ранее в Орске началась дезинфекция улиц от последствий паводка.

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