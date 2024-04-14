Губернатор Оренбуржья принял решение о новом виде помощи пострадавшим от паводка

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поручил, чтобы пострадавшим от паводка жителям региона направляли выплаты на аренду съемного жилья. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Отмечается, что будут направляться выплаты в размере 10 тыс. рублей одиноко проживающим гражданам и 20 тыс. рублей семьям от двух и более человек.

Выплата будет предоставляться на срок один месяц для тех, кто проживает в многоквартирном доме на втором этаже или выше. Тем, кто проживает на первом этаже, в частном жилом или садовом доме, выплату будут предоставлять на три месяца.

Такой вид помощи не будет оказываться жителям региона, у которых есть два или более жилых помещения, принадлежащих им или их родственникам и не находящихся в границах зоны ЧС.

Ранее в региональном правительстве рассказали, что из жилых домов и с приусадебных участков на частично затопленных территориях в Оренбургской области были эвакуированы более 16,5 тысячи человек.

Губернатор региона также заявлял, что пик паводка в административном центре Илекского района Оренбургской области ожидается с 17 по 19 апреля.

Ранее в Орске началась дезинфекция улиц от последствий паводка.