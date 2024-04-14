В Кургане бурят пойму реки Тобол

В Курганской области проводится бурение скважин в пойме Тобола для того, чтоб повысить впитываемость почвы во время паводка. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В пойме Тобола в трех муниципальных округах Курганской области идет интенсивная работа по бурению поймы. Задача — сделать как можно больше неглубоких скважин, чтобы повысить впитываемость почвы влагой», — следует из сообщения.

Отмечается, что уровень реки Тобол в Кургане достиг 576 сантиметров.

До этого в администрации Кургана сообщили, что уровень воды к 20:00 по московскому времени в реке Тобол у Кургана поднялся до 565 см. Также губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщал, что очень сложная ситуация с подъемом воды в реке Тобол прогнозируется в ночь на 15 апреля. Также он сообщал, что в случае повышения уровня воды может затопить центр Кургана.

14 апреля в Курганской области паводок смыл мост, сейчас вода несет его к столице региона, создавая риск затора.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фото-репортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.