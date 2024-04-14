В Тюменской области начнут взрывать лед на реке Ишим

Губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале сообщил, что было принято решение с 15 апреля начать взрывать лед на реке Ишим.

«На реке Ишим еще стоит лед. Местами он даже не разрушился. Приняли решение начать взрывные работы», — говорится в публикации.

Глава региона добавил, что для работ будут привлечены саперы Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ), безопасность будет обеспечивать полиция.

До этого правительство Тюменской области заявило об эвакуации жителей деревень Бутырки и Лайкова в Ишимском районе из-за паводка. В региональном правительстве сообщили, что на реке Ишим лед стоит в районе гидропоста в селе Ильинка у границы с Казахстаном, а в ближайшее время уровень воды в реке повысится до отметки в 800 см. Пик паводка в регионе ожидается с 23 по 25 апреля.

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