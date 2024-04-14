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Французская фирма Ceetrus продала торговые сети «Ашан» в РФ

Французская фирма Ceetrus продала российские торговые сети «Ашан»

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Мария Девахина/РИА Новости

Входящая в структуру «Ашан» французская компания Ceetrus закрыла сделку по продаже торговых площадей в России. Об этом сообщает РБК.

Предварительный договор о продаже торговых площадей стороны подписали в октябре 2023 года. Разрешение на сделку от правительства России фирмы получили быстро, но окончательное завершение соглашения произошло только в конце марта 2024 года.

Сообщается, что новым владельцем принадлежавших «Ситрас» торговых комплексов стала компания «Торговые галереи».

В начале апреля сообщалось, что Федеральная налоговая служба (ФНС) может доначислить «Ашану» 180,9 миллиона рублей из-за неуплаты налогов.

О том, что «Ашан», а также «Атак», немецкие Metro Cash & Carry, Globus, Selgros могут окончательно покинуть российский рынок, стало известно в декабре 2023 года.

Ранее Роскачество обнаружило смертельно опасный стафилококк в шаурме из «Ашана».

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