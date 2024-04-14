Стало известно, когда в оренбургском селе Илек начнется пик паводка

Пик паводка в административном центре Илекского района Оренбургской области ожидается с 17 по 19 апреля. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер, передает ТАСС.

Как он сказал, днем 14 апреля в городе Оренбурге началось постепенное снижение уровня воды. При этом ожидается, что после ухода из административного центра области большой объем паводковой воды направится к селу Илек.

«Гидрометцентр сказал, что, по их мнению, пик паводка будет в среду-четверг-пятницу», — подчеркнул Паслер.

До этого администрация Илекского района сообщила, что рядом с расположенными здесь населенными пунктами начал подниматься уровень воды в реке Урал и ее притоках. В частности, по состоянию на 18:00 по местному времени (16:00 мск) уровень воды около села Подстепки вырос на 10 см по сравнению с предыдущим значением. На этом фоне власти призвали жителей начать эвакуацию.

Утром в селах Нижнеозерное и Сладково подъем уровня воды составил 23 и 25 см соответственно. В то же время уровень воды в озере Пряничное около населенного пункта Мухраново вырос на 31 см.

Ранее в Оренбурге впервые с начала весеннего паводка зафиксировали снижение уровня воды.