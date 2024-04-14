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Губернатор Курганской области призвал эвакуироваться из подтопляемой зоны

Губернатор Шумков призвал жителей Курганской области не игнорировать эвакуацию

Курганский губернатор Вадим Шумков написал в своем Telegram-канале, что часть местных жителей отказываются эвакуироваться из подтопляемой зоны.

В публикации говорится, что губернатор выехал на несколько участков дамбы, в микрорайоны и СНТ в зоне подтопления. Он рассказал, что эвакогруппы ходят от дома к дому, но некоторые жители до сих пор не верят, что оставаться в подтопляемой зоне опасно, и отказываются выезжать.

«Но повторяю, когда придет вода, эвакуироваться может быть поздно, поскольку объем воды идет большой, а сбросы пока не прекращаются», — написал Шумков, добавив, что эвакуироваться надо сейчас.

До этого жителей Курганской области предупредили об ускорении течения в реке Тобол. Чтобы сдержать приближающуюся волну, в регионе дополнительно укрепили шесть дамб и возвели с нуля еще одну.

Ранее жителей Омской области предупредили о новой волне паводка.

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