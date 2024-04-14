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Уровень воды в Тоболе поднялся на 65 см за полдня

Уровень воды в Тоболе поднялся на 65 см до 556 см за полдня

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Евгений Кузьмин/РИА Новости

Уровень воды в Тоболе поднялся на 65 см до 556 см за полдня. Об этом сообщает РИА Новости.

Пик паводка в Кургане ожидается 14-15 апреля. В регионе уже подтоплены 304 жилых дома и 473 приусадебных участка. В ожидании паводка эвакуированы 7,1 тыс. человек.

Ожидается, что вода войдет в 62 населенных пункта. В зоне предполагаемого подтопления находятся 4,3 тыс. домов, 5,5 тыс. приусадебных участков, 600 дачных участков. В ней находятся около 19 тыс. человек.

14 апреля Шумков сообщил о стремительном росте уровня реки Тобол. По его словам, вода уже пошла на Курган. Он призвал жителей города, чьи дома находятся в зоне предполагаемого подтопления, срочно эвакуироваться.

Причиной опасной ситуации в Оренбургской области и ряде других регионов названо 50-кратное увеличение сброса воды из водохранилищ в Казахстане из-за таяния снега.

Ранее жителей Курганской области предупредили об ускорении течения в реке Тобол.

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