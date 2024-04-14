В аэропорту Жуковский задержан угрожавший тротилом нарушитель

Полиция задержала в аэропорту Жуковский нарушителя с тротилом. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на АО «Рампорт Аэро».

Мужчина проник на территорию аэропорта, отогнув забор, после чего направился к самолету на перроне грузового терминала. После того, как водитель грузового терминала сообщил о несанкционированном проникновении, на место прибыли группа быстрого реагирования, кинолог и полиция. Нарушитель был задержан. Он не успел подняться в самолет, но кричал, что устроит шоу из-за большого количества тротила. После инцидента в аэропорту усилили меры безопасности.

До этого силовики приехали на концерт группы «Пикник» в Екатеринбурге.

Вечером 22 марта перед выступлением группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки. Теракт стал крупнейшим в России со времен трагедии в Беслане.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».