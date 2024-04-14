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«Мочились и избивали»: российскую школьницу с инвалидностью покалечили до потери слуха

В Самаре девочку-подростка с инвалидностью избили сверстники до потери слуха

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Телеграм-канал «Readovka»

В Самарской области девочка-подросток с инвалидностью подверглась жестокому избиению сверстников. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka со ссылкой на мать пострадавшей несовершеннолетней.

Как утверждает женщина, 25 марта ее дочь избили сверстники из компании ее подруги, с которой потерпевшая познакомилась в школе для слабовидящих. Причиной нападения, по словам собеседницы канала, стало то, что ее дочь якобы оскорбила одного из юношей в компании.

Сверстники, как утверждает женщина, мочились на ее дочь, заставляли пить из лужи, рвали на ней одежду и жестоко били. В результате на одном ухе у потерпевшей разорвалась барабанная перепонка. Девочка-инвалид по зрению потеряла слух на одно ухо. Мать потерпевшей утверждает, что после случившегося подростки угрожали ей и ее дочерям.

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что возбудили уголовное дело в отношении подозреваемого по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия». Юноша находится в центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.

Ранее в Тобольске родителей школьника обязали выплатить покалеченному сыном юноше 250 тыс. рублей.

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