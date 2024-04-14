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На Урале мигрант-таксист изнасиловал несовершеннолетнюю пассажирку

В Челябинске таксист надругался над несовершеннолетней пассажиркой

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Shutterstock

В Челябинске по подозрению в совершении преступления против половой неприкосновенности девочки-подростка задержан 23-летний приезжий. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным СМИ, инцидент произошел в Копейске. Водитель такси, который приехал в Россию на заработки из стран ближнего зарубежья, надругался над 17-летней несовершеннолетней. У молодого мужчины есть разрешение на пребывание и работу в РФ.

Подозреваемого по горячим следам задержали полицейские, сейчас он находится в следственном изоляторе.

Похожий случай произошел в начале апреля в Арзамасе Нижегородской области: в совершении преступления против 19-летней пассажирки такси подозревают 23-летнего водителя, уроженца Азербайджана. Девушка села в машину к водителю и попросила довезти ее до дома, преступление мужчина совершил по дороге.

Ранее в Петербурге таксист изнасиловал пассажирку, уснувшую в машине после вечеринки.

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