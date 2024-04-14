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Оренбуржцы, проживавшие в затопленных дачных массивах, получат компенсации

Правительство Оренбуржья: люди, проживавшие в затопленных СНТ, получат выплаты

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Фото предоставлено читательницей «Газеты.Ru» Татьяной

Оренбуржцы, проживающие в домах на территории попавших в зону затопления дачных массивов, получат денежные компенсации. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

До этого местные власти сообщали, что все пострадавшие получат единовременные выплаты в размере 20 тыс. рублей. Людям, потерявшим имущество первой необходимости, должны предоставить материальную помощь в размере от 50 до 100 тыс. рублей на человека.

Впоследствии губернатор области Денис Паслер поручил увеличить сумму выплат в два раза. При этом границы зоны чрезвычайной ситуации (ЧС) определяются указом главы региона от 13 апреля, и в ближайшее время в него будут внесены изменения.

«Если какие-либо территории не были первоначально включены в этот документ, но фактически были подтоплены, они будут учтены в новой редакции указа. Это касается не только отдельных улиц в населенных пунктах, но и дачных массивов», — говорится в заявлении.

В том числе речь идет о семьях, которые фактически проживали в домах на территории садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) и в то же время были зарегистрированы в другом месте. Но перед этим муниципальная комиссия должна установить факт проживания граждан в зоне затопления.

Ожидается, что при принятии решения специалисты будут учитывать регистрацию по месту жительства и пребывания. Кроме того, они могут принять во внимание договор аренды и ряд иных документов.

«Если таких документов у пострадавших нет, они могут обратиться в Государственное юридическое бюро Оренбургской области, где им помогут составить исковое заявление в суд об установлении факта проживания», — добавили в правительстве.

Ранее в Оренбургской области рассказали, сколько пострадавших при паводке получили медицинскую помощь.

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