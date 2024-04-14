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В Петербурге школьник, сбитый пьяным водителем авто, перенес три операции

Пьяный петербуржец на авто сбил ребенка на самокате, мальчик в тяжелом состоянии

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Павел Лисицын/РИА Новости

В Петербурге водитель авто сбил десятилетнего мальчика на электросамокате, ребенок госпитализирован и находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает издание «78.ru».

Инцидент произошел 13 апреля в Выборгском районе города. По данным СМИ, водитель Vortex Tingo наехал на мальчика во дворе дома 101 по улице Первого Мая. Ребенок получил травму головы.

Отец пострадавшего в беседе с журналистами рассказал, что его сын за сутки перенес три операции, и пока находится в тяжелом состоянии.

«Пока в крайне тяжелом состоянии, в себя еще не пришел, в коме лежит, и на ИВЛ. <...> У него открытая черепно-мозговая травма, сотрясение, что-то с легким, разрыв мягких тканей», — поделился мужчина.

По словам петербуржца, мужчина, находившийся за рулем был сильно пьян.

«Я задал вопросы водителю, он не мог внятно ничего ответить. Запах алкоголя очень сильный. В машине находились алкогольные напитки, порядка трех бутылок было», — утверждает отец пострадавшего мальчика.

Ранее тюменец сигнализировал в ДПС о пьяном водителе, который выдал себя за пассажира.

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