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Российские полицейские изъяли более 10 тысяч литров нелегального спиртного

В Хакассии полиция изъяла более 10 тысяч литров нелегального спиртного

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МВД МЕДИА

В Абакане сотрудники полиции изъяли у местного жителя крупную партию спиртосодержащей продукции. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Мужчину подозревают в незаконном хранении нелегальной спиртосодержащей жидкости с целью продажи.

По данным правоохранителей, общая стоимость обнаруженной у абаканца партии превышает 6,8 млн рублей. Мужчина хранил около 10 тыс. литров разлитого по канистрам спирта в помещении, которое переоборудовал под склад, а также в грузовом автомобиле. Лицензии на производство и реализацию найденного полицией товара мужчина не имел.

Следственные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»

Ранее эксперт по вину объяснила, почему в России не разрешают онлайн-продажу алкоголя.

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