На помощника депутата завели уголовное дело после стрельбы в ресторане

Уголовное дело о хулиганстве завели на помощника депутата Дмитрия Сенина, который устроил стрельбу из травматического пистолета в ресторане в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Отмечается, что 43-летний мужчина находится в спецприемнике после «шумного похода» в ресторан «Мясо&Хлеб» на улице Ворошилова.

Агрессивное поведение Сенина и конфликт со стрельбой засняли камеры видеонаблюдения. На кадрах помощник депутата стоит над столом, за которым сидели трое мужчин. Подходя к столу, он демонстративно перезарядил пистолет. В какой-то момент Сенин направил оружие на одного из мужчин.

Через минуту к столу подошла официантка с терминалом для оплаты. Сенин схватил девушку за волосы, однако ей удалось вырваться. После этого он побежал за ней, целясь вдогонку, и выстрелил. Пострадавшего мужчину госпитализировали, а стрелку придется отвечать перед законом.

Ранее сообщалось, что тюменец выстрелил из пневматического пистолета в шестилетнюю девочку.