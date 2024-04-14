В ЛНР тракторист подорвался на противотанковой мине

Тракторист подорвался на противотанковой мине в поселке городского типа Нижнее, расположенном на территории Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Первомайска Сергей Колягин.

«Мирный житель, управляя трактором, совершил наезд на противотанковую мину», — сообщил чиновник.

Он уточнил, что инцидент произошел 13 апреля. При этом мужчина получил множественные осколочные ранения и был незамедлительно госпитализирован в Кировскую центральную городскую многопрофильную больницу.

На фоне произошедшего мэр Первомайска напомнил гражданам о минной опасности. Вместе с этим Колягин призвал жителей региона соблюдать осторожность.

31 марта сотрудник государственного концерна «Донбассгаз» подорвался на суббоеприпасе в поселке Широкая Балка и получил ранения. Как рассказал мэр города Горловки Иван Приходько, речь идет о снаряде типа «колокольчик» украинских вооруженных формирований.

За день до этого житель города Донецка подорвался на противопехотной мине «Лепесток». Ранения получил мужчина 1938 года рождения.

Ранее в ЛНР автобус с мирными гражданами подорвался на мине.