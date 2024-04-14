Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ЛНР тракторист подорвался на противотанковой мине

Мэр Первомайска Колягин: тракторист подорвался на мине в поселке Нижнее

close
100%
Обзоры от Никиты/YouTube

Тракторист подорвался на противотанковой мине в поселке городского типа Нижнее, расположенном на территории Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Первомайска Сергей Колягин.

«Мирный житель, управляя трактором, совершил наезд на противотанковую мину», — сообщил чиновник.

Он уточнил, что инцидент произошел 13 апреля. При этом мужчина получил множественные осколочные ранения и был незамедлительно госпитализирован в Кировскую центральную городскую многопрофильную больницу.

На фоне произошедшего мэр Первомайска напомнил гражданам о минной опасности. Вместе с этим Колягин призвал жителей региона соблюдать осторожность.

31 марта сотрудник государственного концерна «Донбассгаз» подорвался на суббоеприпасе в поселке Широкая Балка и получил ранения. Как рассказал мэр города Горловки Иван Приходько, речь идет о снаряде типа «колокольчик» украинских вооруженных формирований.

За день до этого житель города Донецка подорвался на противопехотной мине «Лепесток». Ранения получил мужчина 1938 года рождения.

Ранее в ЛНР автобус с мирными гражданами подорвался на мине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами