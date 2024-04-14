Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчина устроил стрельбу в прямом эфире с крыши здания в Лос-Анджелесе

CBS: полиция задержала стрелка из Лос-Анджелеса, снимавшего прямой эфир

В Лос-Анджелесе вооруженный местный житель устроил стрельбу, забравшись на крышу здания в районе гавани Марина-дель-Рей. Об этом сообщает CBS News.

Как сообщает Rawsalters, злоумышленник вел стрельбу в прямом эфире из нескольких видов оружия.

После появившейся информации о стрельбе местных жителей попросили спрятаться и не выходить на улицу. Позже полиции удалось задержать подозреваемого, на данный момент он находится под стражей. Информации о пострадавших нет.

До этого в Абакане местный житель устроил стрельбу в ночном клубе. На него возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

Инцидент произошел 7 апреля. Мужчина, находясь в помещении ночного клуба, открыл стрельбу, после чего скрылся. Подозреваемого задержали.

Ранее житель Екатеринбурга устроил стрельбу в подъезде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами