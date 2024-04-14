Спасатели выловили из Тобола мост, смытый течением в селе Темляково

Спасатели выловили из реки Тобол деревянный мост, смытый течением в селе Темляково Кетовского муниципального округа Курганской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

«Мост обнаружен и выловлен. Спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда из Екатеринбурга работают над ликвидацией возможности его перемещения обратно в воду», — поделился собеседник агентства.

Отмечается, что мост будут разбирать и вывозить.

До этого губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщал, что уровень воды в Тоболе достиг 532 см. Он призвал жителей немедленно уходить из подтопляемых территорий.

Шумков заявлял, что в случае повышения уровня воды может затопить центр Кургана.

Также МЧС по Курганской области сообщило об установке 1000 м водоналивных дамб в столице региона, где в ближайшее время ожидается приход волны паводка по реке Тобол.

Ранее вода затопила половину Старого города Орска.