Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Спасатели выловили из Тобола мост, смытый течением в селе Темляково

Спасатели выловили плывший по Тоболу в Курган деревянный мост

close
100%
Shutterstock/sunakri

Спасатели выловили из реки Тобол деревянный мост, смытый течением в селе Темляково Кетовского муниципального округа Курганской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

«Мост обнаружен и выловлен. Спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда из Екатеринбурга работают над ликвидацией возможности его перемещения обратно в воду», — поделился собеседник агентства.

Отмечается, что мост будут разбирать и вывозить.

До этого губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщал, что уровень воды в Тоболе достиг 532 см. Он призвал жителей немедленно уходить из подтопляемых территорий.

Шумков заявлял, что в случае повышения уровня воды может затопить центр Кургана.

Также МЧС по Курганской области сообщило об установке 1000 м водоналивных дамб в столице региона, где в ближайшее время ожидается приход волны паводка по реке Тобол.

Ранее вода затопила половину Старого города Орска.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами