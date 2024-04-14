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Синоптики предупредили москвичей о мокром снеге на следующей неделе

Синоптик: в Москве за неделю выпадет месячная норма осадков, возможен снег

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В Москве на следующей неделе возможен мокрый снег. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на синоптика центра погоды «Фобос».

Отмечается, что на следующей неделе в столице может выпасть месячная норма осадков. Кроме того, в Москве будет наблюдаться такое явление, как барическая пила, при котором атмосферное давление будет колебаться от 732 до 755 мм ртутного столба.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд говорил, что в ближайшие дни ожидается повышенный уровень пожароопасности четвертого и пятого классов в различных регионах юга европейской части России из-за высоких температур и отсутствия осадков.

Подобная ситуация может наблюдаться в Воронежской, Липецкой, Курской, Белгородской, Волгоградской, Астраханской, Херсонской, Запорожской областях, а также в Донецкой народной республике, республике Калмыкия, в Ставропольском крае и на севере Дагестана.

Ранее россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.

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