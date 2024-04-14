В Башкирии четырех рыбаков унесло на отколовшейся льдине по озеру

В Туймазинском районе Башкирии на озере Кандрыкуль спасли рыбаков, мужчин отнесло от берега на отколовшейся льдине. Об этом сообщает республиканский Госкомитет по ЧС на официальной странице во «ВКонтакте».

В экстренные службы обратились четверо мужчин, они рассказали, что рыбачили на озере Кандрыкуль. В какой-то момент от берега оторвало льдину, мужчины оказались в ловушке, их вынесло на середину озера.

На место незамедлительно прибыли спасатели Госкомитета РБ по ЧС, застрявших на льдине рыбаков удалось эвакуировать, они доставлены на берег. Медицинская помощь любителям рыбалки не потребовалась.

В Челябинской области два десятка рыбаков оказались отрезаны от суши, мужчины рыбачили на озере Куракли-Маян. Сотрудники регионального МЧС на лодках спасли 17 человек, еще шестерых рыбаков позднее нашли на незаметных с берега камышовых участках.

Ранее в Кемерове двух подростков унесло на отколовшейся льдине на середину реки.